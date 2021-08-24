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无主之地3两周年宇宙刷宝乐活动有什么内容 活动内容一览

2021-08-24 16:06:28来源：互联网编辑：佚名

无主之地3就还要两周年了，一些即将开始两周年宇宙刷宝乐活动，不少玩家不知道两周年宇宙刷宝乐活动有什么内容，下面就为大家介绍无主之地3两周年宇宙刷宝乐活动内容一览，一起来看看吧。

无主之地3两周年宇宙刷宝乐活动内容一览

QQ截图20210824160404.png

《无主之地3》在2021年9月13日将迎来两周岁生日，为回馈大家的热情和支持，我们特意准备了满满五周的小活动!

从北京时间8月13日起，深受大家喜爱的“宇宙刷宝乐”系列小活动将再度回归，让大家在享受星际美景的同时获得大量传奇级战利品。在“宇宙刷宝乐”活动期间的每一周中，《无主之地3》的星球将轮流成为更好装备的刷宝地，在此星球的一个区域中，特定类型传奇级战利品的掉率将增加。当然，在这些小活动中找到的奖励传奇级战利品都可以保留!

第一周(北京时间8月13日凌晨0:00至8月19日晚上11:59)- 潘多拉

第二周(北京时间8月20日凌晨0:00至8月26日晚上11:59)- 普罗米西亚

第三周(北京时间8月27日凌晨0:00至9月2日晚上11:59)- 伊甸6号

第四周(北京时间9月3日凌晨0:00至9月9日晚上11:59)- 墓园之星

特定装备掉率增加

潘多拉

【第一周(北京时间8月13日凌晨0:00至8月19日晚上11:59)】

旱土：职业模组、冲锋枪

飞升绝壁：狙击

恶魔之刃：突击步枪、手雷模组

康纳德的藏匿处：冲锋枪

分裂之地：手枪

食人兽营地：突击步枪、护盾

食人兽内部：重型武器

双神大教堂：神器、霰弹枪

普罗米西亚

【第二周(北京时间8月20日凌晨0:00至8月26日晚上11:59)】

秘镒城郊区：霰弹枪

秘镒城大都会：狙击枪、神器

勒科特城：冲锋枪

阿特拉斯总部：突击步枪、职业模组

天井27：重型武器、手雷模组

霓虹路：霰弹枪

雅典娜：手枪、护盾

伊甸6号

【第三周(北京时间8月27日凌晨0:00至9月2日晚上11:59)】

洪泽盆地：手枪、职业模组

铁毡监狱：冲锋枪

雅各布斯庄园：突击步枪、护盾

贪婪苍穹：狙击枪

琥珀泥沼：霰弹枪、手雷模组

黑樽酒窖：重型武器、神器

墓园之星

【第四周(北京时间9月3日凌晨0:00至9月9日晚上11:59)】

荒凉边缘：重型武器、职业模组

塔曾迪尔废墟：突击步枪、神器

星之火焰：冲锋枪

渐进的黎明-生存试炼：霰弹枪

天际圣坛-狂热试炼：狙击步枪、护盾

魅光指向标-狡猾试炼：手枪

黑曜石大厅-霸权试炼：突击步枪

悬崖驻足-纪律试炼：冲锋枪、手雷模组

不羁边界-本能试炼：重型武器

QQ截图20210824160525.png

以上就是关于无主之地3两周年宇宙刷宝乐活动的全部内容，游戏即将两周年了，祝各位玩家玩的开心。

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