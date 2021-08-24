12分钟土拨鼠之日怎么触发 土拨鼠之日触发攻略

2021-08-24 15:46:15 来源：互联网 编辑：佚名

12分钟游戏中土拨鼠之日是游戏中的一个后期隐藏剧情，需要特定的条件才能触发，不少玩家不知道土拨鼠之日怎么触发，下面就为大家介绍12分钟土拨鼠之日触发攻略，一起来看看吧。

12分钟土拨鼠之日触发攻略

进入流程

首先要等到光头提到"如果她女儿知道他在做什么，一定不会原谅他"的时候，这个结局路线才能往下走。

具体方法为一切线索都明了之后向光头出示婴儿服。

然后进百叶窗房间拿手机，关上门给"大黄蜂"打电话。选择告诉她父亲为什么要这么做。

打开收音机后，邀请坐在沙发上的妻子共舞。

共舞之后，邀请妻子吃甜点。在女主去卧室的时候，把马克杯接水放在桌上节约时间。

收到礼物后，对话选择告诉他你在想什么，一切都会变好的，告诉他你多么爱他。

接着就进入到土拨鼠之日的剧情当中了。

以上就是关于12分钟土拨鼠之日触发攻略的全部内容，感兴趣的玩家可以按照以上流程来触发剧情。

