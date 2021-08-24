异形火力小队豪华版dlc值得买吗 豪华版dlc内容介绍

2021-08-24 15:38:49 来源：互联网 编辑：佚名

异形火力小队这款游戏已经上架steam了，相信有不少玩家已经购买了吧，很多还没购买的玩家想要购买豪华版dlc但不知道性价比高不高，下面就为大家介绍异形火力小队豪华版dlc的内容，一起来看看吧。

异形火力小队豪华版dlc内容介绍

定制你的异形：火力小队体验，为你的陆战队员提供下列物品：

-家传宝物霰弹枪

-5个经典护甲套装皮肤

-5个经典精英护甲套装皮肤

-耳机头盔头部配饰

-防弹头盔头部配饰

-复古苏拉科便帽头部配饰

-镀铬武器配色

-数字沙漠迷彩武器配色

-数字城市迷彩武器配色

-数字海蓝迷彩武器配色

-警告条纹武器贴花

-敬礼-懒散动作

-看着我的眼睛动作

-9张随机挑战卡

Aliens: Fireteam Elite - Hardened Marine Pack

高级陆战队礼包为你的异形：火力小队陆战队员提供下列外观物品：

-头巾配饰

-数字红色迷彩武器配色

-“再见”武器贴花

-“奋进号”武器贴花

-“火焰”武器贴花

-“破胸者”搞笑动作

相信有不少细心的小伙伴已经发现了，上面的dlc就是豪华版额外内容，而下面dlc就是预购赠送内容。

以上就是关于异形火力小队豪华版dlc的全部内容，豪华版的dlc内容还是非常多的，玩家可以考虑购买。