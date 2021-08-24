国王的恩赐2有哪些角色 游戏全角色介绍

2021-08-24 15:28:05 来源：互联网 编辑：佚名

国王的恩赐2是一款回合制rpg游戏，游戏中有三个角色玩家可以操控，圣骑士艾尔莎、展示艾弗尔和魔法师凯瑟琳，下面就为大家介绍国王的恩赐2的角色背景，感兴趣的玩家一起来看看吧。

国王的恩赐2全角色介绍

圣骑士艾尔莎

艾尔莎Elisa是一个来自洛里安的农村女孩，她相信自己的特殊使命是拯救整个诺斯特里亚。她在洛里安的家乡已经陷入十多年内战了。在农民和雇佣兵的冲突中，艾尔莎Elisa突然获得了魔法能力，帮助她将敌人击退，保护了她的村庄，并拯救了整个南洛里安。

依她的人民的意愿选择，伊莉莎前往世界议会。她希望国王承认她为代表她的人民的使节。通过这种方式，她将获得军事资源和其他在诺斯特里亚建立秩序的手段。

战士艾弗尔

很久以前，艾弗尔，一个贫穷的贵族家庭后裔，曾经是一名皇家卫队的骑士。然而，在关键时刻，他拒绝支持最终导致克劳狄乌斯国王登上王位的政变。这让他从卫队中被驱逐。

艾弗尔逃到了阿蒂萨尼亚，在那里他成为了雇佣兵并赢得了良好的声誉，建立了他自己的队伍：战争猎犬。最近，艾弗尔收到了参加世界议会的邀请。在那里，阿德里安王子答应赦免他，并在皇家卫队为他提供了一个好职位。艾弗尔对这个提议持怀疑态度，但他想他会试试运气。他踏上了去见王子的道路。

魔术师凯瑟琳

凯瑟琳出生于里恩格家族，他们是诺斯特里亚崎岖山区的统治者。她在远离诺斯特里亚的地方度过了二十多年，在巨龙遗迹和远古安提斯的遗迹中漫游，寻找奥术知识和魔法。

以上就是关于国王的恩赐2全角色介绍的所用内容，游戏已经上架steam了，感兴趣的玩家可以考虑入手。