暗黑破坏神2重制版符文之语前期哪个好 前期符文之语分享

2021-08-24 15:12:46 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版游戏中符文之语能大大增加职业的属性，不少玩家不了解游戏前期带什符文之语比较好，下面就为大家分享暗黑破坏神2重制版前期符文之语，一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版前期符文之语分享

普通难度

普通女伯爵能出#8以下符文，第五幕第二个任务救野蛮人送#7、#8、#9，普通必定极容易做出的RW如下：

隐秘：#7+#5，2孔身体护甲，早期性价比最高的护甲RW。

叶子：#3+#8，2孔双手法杖，火系通用RW，火法、火德、火陷阱刺客都说好。

古代人的契约：#8+#9+#7，3孔盾牌，除圣骑外，只要装备盾的职业皆可使用，前期很好的防御向盾牌。

钢铁：#3+#1，2孔近战武器，推荐攻速快的弯刀。近战早期很好的RW。

噩梦难度

噩梦女伯爵能出#18以下，普通牛场至早期噩梦容易做出的好RW：

精神：#7+#10+#9+#11，4孔剑或盾，早期只能做剑(圣骑可以剑盾都做)，所有法系都可以用到通关，甚至继续用好久。

而只有圣骑能在地狱难度之前用圣骑的专属盾牌做出精神盾。

35FCR的完美精神盾是大部分法系的毕业盾牌，圣骑用神圣小盾，其余法系用统治者大盾。

韵律：#13+#5，2孔盾牌，25全抗、无法冰冻、25MF，法系在没做出精神盾前的不错选择及任意能用盾牌职业使用，尤其标马、MF女巫，抗性低于古代人契约但综合个人对其评价更高。

而且，只要2孔还意味着可以放在死灵专属盾里，找到一个自带技能不错(比如+3骷髅+3骷髅掌握)的灰死灵盾，更好。

洞察：#8+#3+#7+#12，4孔长柄武器，第二幕雇佣兵的优秀武器，超强回蓝，省去带很多蓝药的麻烦。

知识：#9+#12，2孔头盔，法系可以用，因为噩梦、地狱有些地方火抗重要，通关时可选择用#8+#8的火抗头。

女巫之类也为了堆MF，可能选择2x完美黄宝石的MF头等等。

力量：#11+#3，2孔近战武器，7%吸血+25%CB，2孔近战好做，如果遗产里有好的2孔扩展或精英武器和多余的#11的话，近战开荒期可以做。

暗黑破坏神2重制版前期符文之语的全部内容，符文之语是将固定搭配的符文镶嵌到对应要求的装备上，从而产生额外的强力特效。