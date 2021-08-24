12分钟正念结局怎么触发 正念结局触发攻略

2021-08-24 15:05:13 来源：互联网 编辑：佚名

12分钟是一个多结局游戏，游戏中正念结局是最难触发的结局，很多玩家不知道这个结局怎么触发，下面就为大家分享12分钟正念结局的触发攻略，一起来看看吧。

12分钟正念结局触发攻略

想进入这个结局，你需要修复怀表的内环和中环。简单来说你直接把上面所有结局全打一遍就绝对能开。具体来说内环的修复貌似在男主得知真相后，中环的修复貌似在独身结局后。完成该结局后，外环也会修复。

进入房间后首先拿怀表，然后调查女主手里的书，直到对话重复。

进卫生间调查怀表。

进入回忆，等待父亲说出"你要逼我动手"这句话时，点击下方的书。

点击最上方的钟表，等待12点钟到来即可。

修复完成后的怀表：

进入选项，把指针拉上去，然后返回，接着拉动指针指向58分，就可以继续游戏了。

补充一下，其实正常进度下，这个结局应当排在继续结局之后，但是继续结局强制重置存档。

以上就是关于12分钟正念结局的全部内容，想要达成这个结局的玩家可以参考以上的流程来触发，