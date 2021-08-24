永劫无间匕首单排怎么玩 单排匕首玩法介绍

2021-08-24 14:56:51 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中匕首是一把非常好用的武器，适合单排，不少玩家不知道匕首单排怎么玩，下面就为大家介绍永劫无间单排匕首的玩法，一起来看看吧。

永劫无间单排匕首玩法介绍

现在的单排可以看到最多的就是迦南和奶妈，人手一个匕首，打不过就跑，ffvff，想打他能打，想跑你追不上，这是让许多别的武器玩家非常头痛的一个点。

还有一个点就是匕首金闪步的后续攻击，一是闪步之后的左键蓝霸体过于难振，二是单排你不敢猜他闪步之后到底是左键蓝霸体还是右键普通攻击，只要你猜错了你就会吃匕首一套连招。

所以建议看到对方金闪步之后，不管对方是左键还是右键，我们第一时间是shift往后撤，不要贪A，shift后撤之后你也有许多反手的选择。

可以蓄力，长枪攻击距离远可以直接A起手，如果对面反应快你就蓄力转振，拿到先手之后就会比较好打。

以上就是关于永劫无间匕首单排玩法的全部内容，匕首单排还是非常强势的，各位玩家可以体验一下。