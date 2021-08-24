云顶之弈11.16秘术铁甲格温怎么搭配阵容 秘术铁甲格温阵容怎么玩

云顶之弈11.16格温在这个版本有所加强，秘术铁甲格温阵容成为了这个版本强大的阵容之一，不少玩家不了解秘术铁甲格温阵容怎么搭配，下面就为大家分享云顶之弈11.16秘术铁甲格温玩法，一起来看看吧。
4秘术3铁甲3圣光2骑士
主要思路是用四骑士中期过渡，前排要肉住
格温吸血枪几乎是必需，剩下两件装备可以是：
1.蓝buff(光明蓝buff无提升)再加一个输出装(大帽法爆大天使之类)
2.两件都是输出装也可以接受(马转可以带)
3.再不济光明青龙刀加一个输出装，普通青龙刀就要带2神谕。
光明装最好是选择格温的输出装
开局抢：大棒>眼泪>大剑>拳套>肉装
关于转职
大提升：铁甲、秘术转(不管是换掉原来的秘术牌还是开五秘四铁甲都很香);马转(格温)
有点提升：圣光转、骑士转(换女坦);小恶魔转、复生转(提升坦度)
聊胜于无：黎明转(上盖伦才有用);神盾转、破败转(上佛爷才有用)
优点：
1.阵容成型强度高
2.作为主C的格温一星就很强势，伤害高又很难死，除非有控，或者战斗开始有一个单体伤害超高的英雄给格温直接秒了。
缺点：
1.稍被真伤克制
2.主C格温为五费，八人口不好搜
3.格温的装备通用性差导致过渡很累，稳血比较考验个人游戏理解，不然速八出局。
过渡思路
前两个阶段：最一开始就要注意留骑士牌，但是不一定上四骑。四骑、三圣光、小恶魔哪个来得多也可以上(不管上哪个都要留骑士牌)。格温的装备可以考虑先给：炸弹人、球女、剑魔等。前期慎拿龙族，注意不要掉血太多。
3阶段6人口：这时候差不多有四骑士或者四小恶魔(拿四小恶魔也要留骑士牌)，给场面上的抽2星稳血过渡即可，骑士牌不要硬追三。感觉比较难稳血这时候就差不多可以开始思考怎么转阵容了，因为格温需要的装备通用性很差，后面再想着转别的可能就很难拿到想要的装备，大眼黎明51烦等都是可以考虑的方向。3-5的光明装最好是选择格温的输出装。
4阶段7人口：上四骑士，剩下三个位置可以是三个小恶魔，也可以是三圣光二小恶魔等等自行组合，这时候如果没转阵容就很难有回头路了，成型阵容里面的两张三费卡(璐璐和光辉)都可以这时候D一下。7人口是这个阵容最费脑子的时候，因为主C这时候很难D到，能上的四费三费卡又太多，因此根据来牌形式，有太多种组合方法，思考量很大。比如来了小菊草人，可以考虑装备先给草人打工(草人有马转强的一批)上双复生;豹女瑞文来得多也可以考虑先用这两个打工;如果装备给了剑魔，可以考虑先上征服者;甚至盖伦大眼大头贾克斯来得早都是可以先吃装备的。总之这里就是看游戏理解的地方了，此处过渡得好不好直接影响有没有分。
8人口：上8之后先抽一点卡，不要D完所有钱，这时候如果运气够好就已经可以集齐成型阵容了(如果这时候选秀来格温了不要犹豫)。如果秘术铁甲牌来得不是很好，复生、小恶魔、神谕、复苏等羁绊都可以先用着。这时候球女剑魔炸弹人的输出肯定是不够的，装备可以给草人、贾克斯等强力卡打工。如果这时候自己的血量还健康，经济也比较好，能上9最好是准备上9(8人口D到自己想要5费的期望值大概是50金币，但是D卡又没保底，保不准你就D了100多块都莫得)，不能上9就至少卡着30的经济D，快死了就直接梭哈。可以说装备对，格温来了，就算是一星也很难没分。
以上就是关于云顶之弈11.16秘术铁甲格温玩法的全部内容，这个阵容目前还是很强势的，想要上分的玩家建议尝试一下。
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