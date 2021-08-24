暗黑破坏神2重制版死灵法师怎么加点 死灵法师加点方法分享

2021-08-24 14:01:28 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版游戏中死灵法师非常适合新手玩家，死灵法师能召唤各种生物帮助玩家战斗，属于游戏中生存能力很高的角色，下面就为大家奉献暗黑破坏神2重制版死灵法师的加点方法，一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版死灵法师加点分享

噩梦难度前加点方案

由于骨矛要遥远的18级，前期只能纯牙了。

尸爆、土魔、攻击反噬诅咒各一点，用土魔+攻击反噬杀普通督瑞尔。

20~22级开始用骨矛，不用洗点，直接加就可以了，速通流会选择洗点，因为骨墙同时加成骨矛和白骨装甲，20级可以加出9级骨墙，也许可以在跑路时更安全。但骨墙、牙对骨矛的加成都是相同的。

在有+全技能或+骨技能装备的情况下，所有加成技能至少1点。

噩梦难度后加点方案

也可以在噩梦之后洗成纯召。

诅咒系加出衰老、伤害加深，骨系加出尸爆，纯召练级非常非常安逸，骷髅兵当肉盾，平时打怪用伤害加深，打Boss用衰老，粘土石魔+衰老之下，噩梦以后的各章节Boss几乎没有输出。

纯召的真正缺点是召唤物很蠢，尤其碰上会复活小怪的巫师、木乃伊等。

练级期谜团是一般不会有的，所以得靠回城大法来聚集召唤物，就是走到会复活的怪面前，回城再马上回来，当个召回技能用。

以上就是关于暗黑破坏神2重制版死灵法师加点的全部内容，感兴趣的玩家可以参考以上的方式进行加点。