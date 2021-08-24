神佑释放8月24号更新了什么 8月24号更新内容一览

2021-08-24 13:57:46 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放在今天（8月24号）进行了一次更新，更新有奖励发送给各位玩家，很多玩家不知道更新了什么，下面就为大家介绍神佑释放8月24号更新内容，一起来看看吧。

神佑释放8月24号更新内容介绍

补丁内容

1.修正了精英怪‘熊战士’将会掉落制作材料。

2.装备属性中‘对周围友军适用装备属性的效果’变更为对组队适用。

3.修复了其他角色不可入场个人领地，则可入场的现象。

4.修复了在发生卡顿现象试图复活时，金币/星种/急救书间歇性多次被消耗的现象。

5.进行了当很多角色与精英怪战斗时，缓解卡顿现象的修复工作。

6.进行了为缓解卡顿现象的修复工作。

【维护道具奖励】

■ 奖励日期

- 2021年8月24日 10:10~ 2021年8月25日 11:00 (CST)

* 道具将在游戏进入阶段通过邮件发放。

■ 奖励道具

- 迅捷秘药 x 2

- 急救书 x 2

- 50,000 金币

※ 备注

- 每个账号将获得一次维护奖励道具。

- 在奖励期间，第一个进入游戏的角色的邮箱将获得维护奖励道具。

- 只有在奖励期间进入游戏，才能获得维护奖励道具。

以上就是关于神佑释放8月24号更新内容和奖励全部内容，奖励会通过邮件的形式发送到各位玩家的邮箱，打开邮箱即可领取奖励。