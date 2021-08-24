神佑释放黑日殿堂副本怎么打 黑日殿堂boss打法介绍

2021-08-24 11:47:45 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放黑日殿堂副本中一共有3个boss，这三个boss的打法不同，不少玩家不清楚黑日殿堂副本怎么打，下面就为大家介绍黑日殿堂boss打法，一起来看看吧。

神佑释放黑日殿堂boss打法介绍

第一个boss

boss会随机放2人头上1蓝1红的BUFF，需2人相撞一起产生风牆去弹开AOE水牆才有活路可走。

其他的就是闪红球必须闪，不然会死。

第二个boss

通常是先打法师，1人去引开近战;近战血低于一定程度的话场面会有火会比较不好清理。

当法师放盾的时候可以不用理他，打他没用，战士的挥舞有残影也算好躲，把法师打完后基本上不难。

第三个boss

有2种选择，一种是打祭品一种是祭品出来继续打王，这支不难会不会狂暴跟DPS有关。

以上就是关于神佑释放黑日殿堂副本打法的全部内容，boss不算难打，需要一定的走位和技巧。