上行战场黑马任务怎么做 黑马任务奖励是什么

2021-08-24 11:41:24 来源：互联网 编辑：佚名

上行战场游戏中有不少支线任务，支线任务完成后有不少奖励可以领，不少玩家不知道黑马任务怎么做，下面就为大家介绍上行战场黑马任务的流程和奖励，希望能帮到各位玩家。

上行战场黑马任务流程和奖励介绍

黑马这条支线位于节点营地的一个露天饮品店。

这条支线可能需要你等级至少达到18级左右，因为任务区域的敌人达到20级以上。

清理任务区域的敌人后，将这里的5辆装甲车安装电磁脉冲促动器。

安装完成后，找到附近的电话亭与乌比交谈，升级剧情。

之后赛道发生意外，你需要再次找到乌比，此时他已经在城市的另外一个地方，交谈后，升级剧情，该支线顺利完成,。

你将获得22000经验奖励和推进飞跃(义体)。

以上就是关于上行战场黑马任务的全部内容，不知道任务流程的玩家请参考以上的攻略来完成任务。