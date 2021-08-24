神佑释放狼弓怎么玩 狼弓玩法介绍

2021-08-24 11:33:36 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中的职业能够选择不同风格的流派，其中狼弓是游戏中的一个高输出流派，不少玩家不知道狼弓怎么玩，下面就为大家介绍神佑释放狼弓玩法，一起来看看吧。

神佑释放狼弓玩法介绍

神佑选择



优点：暴击伤害高 DPS稳定 缺点：副本打断BOSS蓄力 短板

神佑被动效果介绍

【超额装弹】减少普通箭矢 增加特殊箭矢 (暴击后可以按C秒换箭矢)

【准备万全】持有特殊箭矢 攻击力/暴击率 增加百分比 (意味着没了特殊箭矢的情况下会降低攻击力和暴击率)

【与身俱来的本能】使用狩猎本能 技能持续时间 技能伤害量增加(一般开BOSS都会选择先用狩猎本能再进行技能输出的话能得到较可观的伤害收益)

【野性感知】暴击率增加、机动系技能冷却时间减少 (主要收益 暴击率)

主修神佑 平民玩家优先提升：

2、准备万全 提升攻击 暴击率 4、野性感知 提升暴击率

氪金玩家 直接拉满!





武器选择

很多狼弓选择的都是攻击型弓箭：A远征军 A继承者 作为伤害提升 但是忽略了 A管理员之弓

防具和饰品

以上就是关于神佑释放狼弓玩法的全部内容，想玩狼弓的玩家可以按照以上的装备来搭配。