迷雾侦探酒吧支线怎么做 酒吧支线攻略

2021-08-24 10:37:49 来源：互联网 编辑：佚名

迷雾侦探游戏中有不少支线任务，其中酒吧支线任务在一个非常难找的地方，不少玩家都不知道怎么做，下面就为大家分享迷雾侦探酒吧支线的攻略，一起来看看吧。

迷雾侦探酒吧支线攻略

偷听酒吧内NPC谈话后去到酒窖，猴子的牙齿根据提示隔一个按一个可获得一瓶酒，剩下的都由第一个的时钟触发。

根据扑克牌点数、酒消失的顺序以及墙上闪烁的数字，能得到红黄绿三组指针对应的分别是5 12 9、3 5 7、9 4 11。

然后还要根据提示将两种酒的顺序全部换位，有点像跳棋的玩法。

以上就是关于迷雾侦探酒吧支线攻略的全部内容，这个支线任务比较隐蔽，找不到的玩家可以参考以上的流程来完成。