俄罗斯方块效应连接怎么多人联机 多人联机方法分享

2021-08-24 10:28:10 来源：互联网 编辑：佚名

俄罗斯方块效应连接是一款经典的俄罗斯方块休闲游戏，游戏是可以和其他玩家多人联机的，不少玩家不知道怎么联机，下面就为大家奉献俄罗斯方块效应连接多人联机的方法，一起来看看吧。

俄罗斯方块效应连接多人联机方法分享

联机方法介绍

好友联机：玩家首先要在游戏中创建房间，创建完成之后直接邀请好友进入房间即可。

点击这个邀请至大厅就可以了。

非好友匹配：游戏中可以看到所有由玩家创建的房间。

玩家可以通过房间号码加入或是随机匹配进入其他人的房间。

联机人数介绍

游戏在同一个房间内最多容纳8名玩家和5名观众。

在1v1游戏中则除了两名玩家之外最多容纳4名观众。

以上就是关于俄罗斯方块效应连接多人联机方法的全部内容，玩家可以和身边的小伙伴一起在闲暇之余一起怀旧这款经典的游戏。