风来之国什么时候发售 多少钱

2021-08-24 10:20:53 来源：互联网 编辑：佚名

风来之国这款游戏就快要发售了，游戏将同时登陆NS和PC双平台，不少玩家不知道风来之国的发售时间和价格，下面就为大家介绍风来之国发售时间和价格，一起来看看吧。

风来之国发售时间和价格介绍

风来之国价格介绍

本作国区首发价格为61元，享有10%的折扣价格，在游戏正式发售后会恢复原价。

另外值得一提的是，本游戏在国区争取到了很良心的价格，想要购买游戏的网友们不必翻墙去做老外了。

风来之国发售日期

跳票许久之后，游戏终于定档了发售日期，为9月16日正式发售，同时登陆NS和PC双平台。

官方也发布了定档一事的通知，并且发布了游戏正式发售的宣传PV。

以上就是关于风来之国发售时间和价格的全部内容，游戏目前已经可以预购了，感兴趣的玩家不要错过。