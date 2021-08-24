永劫无间弓箭踏空步怎么用 弓箭踏空步使用技巧分享

2021-08-24 10:16:37 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中弓箭踏空步是一种非常好用的技巧，使用箭踏空步能让玩家跳跃的很高，能大大提高玩家的机动性，不少玩家不知道弓箭踏空步怎么用，下面就为大家介绍永劫无间弓箭踏空步的操作方法，一起来看看吧。

永劫无间弓箭踏空步操作方法介绍

按住左键，蓄力的同时按住shift，然后松开左键按空格。

具体就是利用弓箭的蓄力，然后用shift打断蓄力。

这时你会在空中停滞，这时候就重复按空格，再蓄力shift空格。

就可以在空中连续踏空步了。

以上就是关于永劫无间弓箭踏空步使用方法的全部内容，弓箭踏空步用的好能增加胜率，希望对大家有所帮助。