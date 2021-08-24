神佑释放领地工人有什么用 领地工人使用方法分享

2021-08-24 10:01:13 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中领地能让玩家获取不少资源，领地中还有工人能帮玩家工作，不少玩家不知道工人有什么用，下面就为大家介绍神佑释放领地工人的使用方法，一起来看看吧。

神佑释放领地个人使用方法分享

工人每日可以在领地内酒馆刷新6次，包括自带的，每次1000星种。

前期最缺少的是建材，所以工人的专业特长要选择建筑木材和建筑石材，工人颜色影响不大，选择工作速度更快的，也就是工人面板里的星星。

在单位时间内可以产出更多的材料，商业建筑在拍卖行选择对应的蓝色工人就好。

牧场没有工人，需要野外驯服野兽作为产出，需要产出皮料选择野猪，需要布料选择驯养大象就好。

驯养方法是先找到坐骑商人购买对应动物的哨子，使用后一直刷怪，有概率出现驯养qte，完成后直接进领地。

以上就是关于神佑释放领地工人使用方法的全部内容，希望能帮到大家。