暗黑破坏神2重制版亚马逊怎么加点 亚马逊玩法介绍

2021-08-24 09:56:02 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版游戏中有七大职业，其中亚马逊是游戏中人气很高的职业，游戏重置后不少玩家都选择使用用亚马逊来开荒，下面就为大家介绍暗黑破坏神2重制版亚马逊的技能加点和玩法，一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版亚马逊技能加点和玩法

配点顺序：

1.弓：魔法箭1

2.被动：致命攻势1

3.枪：戳刺1

此时三级应该打通了第1~第2个任务

设法收集几颗宝石毒1、火1、电1。

买一把或生一把三洞弓(极速优)，白色即可，蓝黄也行，一把标枪(随便)

接着优先点出多重箭，没多重箭就啥也不点。

打法：

弓箭做出来后优先点多重到5，红水一格 蓝水三格。

可以考虑崔斯车到14-15，一直到女伯爵，刷目标符文组。

塔尔(7)(75毒伤)*3~6(6个可以给佣兵也搞一个 懒惰的话 把上一把三洞弓给他就行)

特尔(3)(击杀回魔)*2(找个二洞头盔打了)

此处做隐密，额外要一颗塔尔(7) 爱斯(5) 找女伯爵要。

水的摆放此处已经随便，留一格蓝水就行。

此时一发平射有225的毒伤(5秒内)，你要做的就适用多重箭对所有小怪上毒，然后继续找下一波怪，基本上所有怪物都会在五秒内死绝，然后相当于就通关了。

原则上Act2以内 所有的非菁英(白怪) 都是一发多重箭就死，死完就自动回魔。

三只怪可以回12的魔，五隻怪20 多重箭耗魔8，此处 在割草范围内，你已经无敌。

boss与精英怪配置

接着配点24级内：

弓箭：魔法箭1 多重箭5。

被动：致命攻势1、精准攻势1、闪躲1、闪身1。

枪矛：戳刺1、衝能强击5(旧版叫威力一击)、剧毒标枪1、闪电枪1(旧版叫闪电球)、聚能强击(旧版翻译冲能一击)

遇到原谅一两次了还没死的怪，换上标枪上去聚能强击，伤害爆炸，单体就靠聚能强击。

身体：隐密

标枪：随意

盾牌：偏折骨盾，有钱也可以去赌更好的。

腰带：我是用暗金(雷尼摩束带 主要是+15法力)

脚：我是用暗金(血脚，主要是20%高跑)

手：我是用暗金(血拳，主要是5小伤 40生命 10%攻速)

腰带、脚、手其他魔法物品替代品：毒、冰抗、高跑、法力、生命、元素伤害。

护身符、戒指：精准、高施、抗性。

版子、护身符可留元素伤(优先)、生命、抗性，后来元素伤害放仓库了，没啥用。

特别提醒：随身一定要带解毒药剂跟融冰药剂。

还有进督瑞尔房间的时候千万要满血、切盾，并且身上带满活力药剂。

切武器吸血吸魔、上伤害加深的BUG改了，现在切武器不换特效了。

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