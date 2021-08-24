神佑释放怎么建造领地 领地建造分享

2021-08-24 09:48:51 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中领地是玩家的住房，通过管理自己的领地可以收集各种材料，不少玩家不知道领地怎么建造，下面就为大家介绍神佑释放领地建造方法，一起来看看吧。

神佑释放领地建造方法

建材建材建材，前期最最重要的一点，每天限时领地商人的材料一定要拉满，至少建筑木材和建筑石材一定要买光，共计8000星种。

前期发展石材和木材是最缺少的，所以必须买光建材，其他的材料是可以给商业建筑材料生产，哪怕目前没有商业建筑，也建议及早囤货。

同时红钻石商城里面的限时商店每天是有概率会刷新建材的，每天可以免费刷新一次，有条件的话也可以作为一条发展途径。

做完领地任务可以直接到2级，能建造四个建筑物，其中三个基础建筑(果园、牧场、矿场)，一个商业建筑，商业建筑产出的紫色材料。

截止目前国二拍卖售价均在30w+，所需要的付出的只是一个蓝色级别招募卷，市场价20w上下(持续时间一个月)，基本是包赚的。同时商业建筑也是产出后期古代武器升级物品材料的唯一产出路径。

以上就是关于神佑释放领地建造的全部内容，不了解领地怎么建造的玩家可以参考以上的内容。