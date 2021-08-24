暗黑破坏神2重制版开荒督瑞尔怎么打 督瑞尔开荒打法分享

2021-08-24 09:40:57 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版督瑞尔的伤害很高，可以说是新人杀手，不少新手玩家都被他三两下打死，下面就为大家分享暗黑破坏神2重制版开荒督瑞尔的打法，一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版开荒督瑞尔打法分享

过关思路

督瑞尔的难点主要在于初见时的高伤害，玩家通常抗两三下人就凉了，就因为这个巨大的伤害跨度，使得众多玩家第一次打的时候倍感头疼。

其实这个boss防御和血量并不高，玩家只要能活下来，就能把他活活刮死。

打法技巧

1.玩家最好能达到25级，这个等级很多职业都能学到比较核心的技能。

2.玩家最好有减速技能，督瑞尔很怕减速风筝，尤其是纯冰法，打这个boss很有用。

3.召唤流也是过这个boss的好办法，boss攻击频率低，可以用骷髅等垃圾召唤物吸收伤害。

4.若没有召唤物，就给第二幕佣兵喝一个溶解药剂，让佣兵抗伤害。

以上就是关于暗黑破坏神2重制版开荒督瑞尔打发的全部内容，督瑞尔伤害高但是频率低，玩家可以等他攻击完后再上去攻击。