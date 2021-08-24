暗黑破坏神2重制版法师怎么打地狱难度 法师地狱难度打法介绍

暗黑破坏神2重制版一共有三个难度，其中地狱难度是最难的，不少老玩家都想要挑战地狱难度，地狱难度下会有一些对法术有抗性的怪物，对法师来说不太好处理，下面就为大家介绍暗黑破坏神2重制版地狱难度法师的打法一起来看看吧。
在地狱难度下会看到满屏幕至少免疫一种元素伤害的普通小怪了，还好的是，任务一地洞里面没有太多精英怪，冰免靠PET就能戳死。
沿途做任务打得过的怪就打，打不过拉倒。
高塔女伯爵这里就主要得依靠PET了，前面几层不要恋战，直接传送飞到第五层杀女伯爵，女伯爵高概率冰火免，就让PET戳死就好。
这里女伯爵记得最高是掉24号，那么能刷出强制甲符文材料：13+22+10，幽暗：19+22+21，背叛(虽然是刺客专属，结果都给了雇佣兵，看点高能量消解，高抗性，解诅咒，还有一定物免)：13+10+20的话都是极好的。
武器的话，5孔长柄武器做出遵从15+18+10+5+19也是很不错的，高决定性打击(概率出强化提高命中)打BOSS很快。
如果重制版继承安达利尔的首杀BUG，对于冰火法来说也是个不可多得的MF地点，安达利尔有首杀BUG的话，还是能掉不少好东西的。
乌鸦之霜戒指必带一个常备，矮人之星杀议会成员类怪带一个，可以吸收火焰伤害。
大自然的和平戒指可以打暴躁外皮带一个防止复活。
塔拉夏套装里除了衣服其他她都能掉。
你也可以去杀ACT3墨菲斯托，更安全但没有首杀BUG。
安达利尔据说掉26号符文概率还是挺高的。
我们到了这里首先务必追求的，就是战争召唤符文组了，5孔武器，最高用到27号符文，(可以搜合成公式，用相对等级的慢慢合成，积少成多嘛)可以用野蛮人的加红蓝和技能的BUFF。
有了这个，杀安达利尔和墨菲斯托就再也不用担心雇佣兵突然暴毙了，推后面的4、5章压力也大大减少。
所以女伯爵，安达利尔，墨菲斯托是前面主要的搜刮对象。
当然，没有战争召唤，其他装备过硬，1人难度也是能完全通关的，就是比较惊险，5章BOSS前遇到电魂建议直接退出重来。
当你有了雷神腰带，鬼火投影者这样的装备，再考虑没有战争召唤的情况下跟他们一战(1人难度)。
8人难度还是既有战争召唤，也有闪电吸收的情况下去挑战吧。
以上就是关于暗黑破坏神2重制版法师地狱难度打法的全部内容，地狱难度的挑战性还是非常大的，新手玩家建议还是从最简单的难度开始。
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