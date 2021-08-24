九十六号公路登记问题答案有哪些 登记问题答案分享

2021-08-24 09:26:13 来源：互联网 编辑：佚名

九十六号公路游戏中玩家会被npc问一些问题，不少玩家都会选错，下面就为大家分享九十六号公路登记问题答案，一起来看看吧。

九十六号公路登记问题答案分享

①进入前记好你的号码。

譬如我是13号，进去后其中一个问题就是你的号码。

②你的小孩5岁了。

是的，如果你选了14岁的角色，这题必死。

③黑色旅革命爆发时间在198x年。

就是你所处时间点的十年前。

④总统是泰拉德。

没什么好说的，记住一个泰就行了。

⑤出境工作5年。

切记是5，多了少了都必死。

⑥桑亚是电视台主持人。

相信没人不清楚。

⑦有没有听黑色旅的广播之类，一律没有。

并且你的爱好是“和爱国人士一起巡逻”

重点来了，测试你的人最后会诈你。

说“我们已经知道你说的话有问题，你还有什么要补充的么。”

一定要写没有，并且说我说的全都是事实。

以上就是关于九十六号公路登记问题答案的全部内容，有需要的玩家可以参考以上的内容。