云顶之弈11.16铁骑努努怎么搭配阵容 铁骑努努阵容玩法介绍

2021-08-24 09:14:55 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.16目前有不少主流的阵容，很多玩家想要了解当前版本的铁骑努努阵容搭配，下面就为大家介绍云顶之弈11.16铁骑努努阵容搭配和玩法，一起来看看吧。

云顶之弈11.16铁骑努努阵容搭配和玩法

阵容推荐：泰坦、猪妹、人马、努努、武器、芮尔、盖伦、佛耶戈

阵容羁绊：3铁甲4重骑2骑士2斗士2破败1神王

装备推荐

努努：重骑转/反甲+龙牙+科技刀

如果有重骑转优先给努努，努努搭配重骑转就能够无限突进后排。如果没有重骑转则反甲最佳，其次龙牙一定要有，这个是打大眼仔和大头必备的装备。最后一件装备科技刀最佳，如果实在是没有其他合适的装备救赎也是可以的。

武器：分裂弓+饮血剑+杀人剑/破甲弓

武器的装备还是传统的输出三件套，没有合适装备的话，可以考虑用正义之拳、无尽、破甲弓这些装备来代替即可，有什么用什么。

猪妹：肉装+救赎

猪妹的装备不用太过于做，只要是肉装，有什么给什么即可。但是建议一定要有一个救赎，这个主要是给努努和其他重骑英雄减伤的!

转职选择：重骑转职>铁甲转职

光明装备选择：光明科技刀>光明龙牙>光破火炮>光明饮血

阵容解析

铁骑努努，这套阵容是利用重骑羁绊的伤害减伤对于努努的加成。而努努作为上版本的常青树，这个版本却只能作为丧尸的前排，并没有太多的表现机会。

铁骑努努如果没有重骑转职，我们可以直接按照S4版本的八斗士努努出装反甲龙牙+科技刀的玩法来。羁绊搭配铁甲羁绊，基本上努努的护甲就不用担心了，简单来说肉就是完事。

因为有龙牙的存在，3星努努一个人能能够单挑大眼的，但是比较怕的就是辛德拉的控制，让努努被耗死。2星大眼是完全滋不动努努的，想要体验一口一个小朋友的乐趣一定不能错过。

而这套阵容除了努努以外，武器也是一个非常亮眼的存在。我们可以看到自从小炮陨落以后，基本就是铁甲武器撑死一片天，国服1804分的女王者兔兔也是利用铁甲武器直接冲顶，武器强不强小嗨就不用多说了。

以上就是关于云顶之弈11.16铁骑努努阵容搭配和玩法的全部内容，铁骑努努是一套相对于平衡的阵容，铁甲+重骑羁绊能够克制物理阵容，而因为努努带有龙牙，又会比较克制大眼、大头这些法师阵容，基本上可以说是比较全能的一套阵容。