神佑释放狼牧怎么打副本 狼牧副本打法分享

2021-08-23 16:24:41 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中狼牧是一个很强的流派，有奶有输出有群体有单体，不少玩家都非常喜欢用狼牧，下面就为大家分享一下神佑释放狼牧打副本的方法，感兴趣的玩家一起来看看吧。

神佑释放狼牧副本打法分享

不同场景不同带法。需要瞬间爆发输出的话带审判，攻击阵，奶波和球。不需要爆发输出的话攻击阵可以换成输出技能雷霆或者罪罚，狼牧主升保护与牺牲。

堆血是不利于刷治疗波的时候自我回血，除非你把神佑点到10级以后，或者身上带两个增加回复词条的装备，又或者攻击再高一点。

然后就是35本的狼牧是最垃圾的存在，根本不会有刷治疗波的场景出现，一般来说打到35了，治疗波就偶尔用一下，一般就是外面扔俩奶球，一个就回满了。

最后30、35需求的是盾牧，只要能无限盾就能保证容错率和效率，而野性神佑最难无限盾的神佑天赋了。

所以打30、35本技能选择 球+波+审+低CD高能量的技能+三盾，阵的平均效益很低，输出不够打爆发的队伍可以带。

35主盾打法，就是一直保持的盾存在，远程游侠和法师全部贴着牧师走。

游侠、法师这种的7-8K血，你只能开盾挡，奶是没用的，被碰着就死了，然后注意自己的能量条，这种打法基本3000攻击的盾牧就可以刷35本了。

狼盾牧的话进去最好吃攻速药剂，只打平A闪光也能无限盾，小怪多的时候用惩戒AOE回能量，但是奶人和保证审判就很费劲儿，审判和开盾必须间隔一下，不然开盾会中断。

以上就是关于神佑释放狼牧副本打法的全部内容，狼牧还是非常好用的，玩起来很舒服，推荐各位玩家选择。