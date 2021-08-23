12分钟悲惨结局怎么做 悲惨结局解锁攻略

2021-08-23 15:43:02 来源：互联网 编辑：佚名

12分钟游戏中悲惨结局是最好做的结局，也是一个最坏的结局，想要完成这个结局需要先通过其他结局来做铺垫。下面就为大家分享12分钟悲惨结局的达成方式，一起来看看吧。

12分钟悲惨结局解锁攻略

首先男主回到家调查门，发现没带钥匙。调查左侧的植物，调查人造石，得到房门钥匙，打开前门，游戏正式开始。

进门后男主会跟女主打招呼，此时我们可以开下灯。女主会对话并邀请我们吃甜点。之后点击女主对话，依次选择"这是一个特别的晚上，为什么?"，"现在是吃甜点的时候了"。

女主欣然同意，然后会进卧室准备礼物，途中我们可以听到女主被开关电到。这个时候为了节约时间我们可以把一只马克杯装满水放在桌上。然后可以去看一眼客厅下方，客厅右下方，卧室下方的画。

等待女主片刻，准备好甜点后坐在左边的椅子上，享用甜点过后，女主会给男主一份礼物，打开后得知女主怀孕的消息依次选择，为什么是达莉娅，一切都会很好的。

甜点过后，女主邀请男主跳舞，还没跳几分钟，就有人来敲门了。此时女主还不知道事情的严重性，开了门后就冒出一个大光头警察，把女主男主双双扣倒在地。光头警察指控女主杀父，并且询问女主有关怀表的事。

这个轮回必须要共餐，这样才能得知女主怀孕的消息，其他选项倒是无关紧要。下个轮回主要是向女主证明自己进了轮回，并且从中套出点信息。

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