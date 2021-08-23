暗黑破坏神2重制版开局怎么练级 开局练级方法分享

2021-08-23 15:39:28 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版这款游戏已经公测了，相信有不少玩家已经下载进行开荒了把，游戏中的等级非常重要，升级能解锁各种技能，下面就为大家分享暗黑破坏神2重制版开局的练级方法，一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版开局练级分享

练级思路

普通怪经验很少。蓝名怪是3倍经验。金怪和他们的喽啰群，均是5倍经验。

一般来说，主要杀一群3个以上的蓝名怪和金怪+喽啰群，普通怪除非怪群超大，避不开或者怪特别多几个AOE下去能杀很多，否则不建议花时间去杀。

练级路线分享

1~15级

做完邪恶洞窟后直奔崔斯特瑞姆救凯恩，之后为经验可选择刷崔斯特瑞姆或者黑暗之塔女伯爵。

除了经验之外，崔斯特瑞姆主要时收集维特之腿为后期一些BD刷牛场弄些材料，女伯爵则是第一个号收集早期符文，如果后面的号不想用遗产想独立通关，也可以刷这。

15~25级

不建议15级以下离开第一幕。第一幕、第二幕通完后，在各个塔拉夏的古墓刷经验到25左右。

25~40级

可以刷普通超市(混沌避难所)刷个几级后，做第五幕3BB任务，再去刷普通世界之石要塞。

这个过程中因为这两个地方怪物恶心、留着会很烦等问题，可以通杀大部分怪物。

40~60级

迅速通关到至少第四幕后刷噩梦超市。中间挑个时间做第五幕3BB任务，然后刷噩梦牛场、噩梦世界之石要塞。

噩梦第五幕因为会出很多很恶心的前几幕怪物加强版，可以在刷世界之石要塞效率不高时选择牛场。这几个刷怪的场景都可以选择通杀。

60+

和40~60同理。不过是在地狱难度。鉴于地狱难度的强度和在这时对等级已经不一定有硬需求。

也可以选择任意值得farm场景，包括较劳模、皮叔、一些简单的85场景如第一幕大寝陵、地穴，第二幕的远古通道等。根据自己的情况，选择通杀还是只杀金怪。

以上就是关于暗黑破坏神2重制版开局练级的全部内容，有需要的玩家可以参考以上的内容进行升级。