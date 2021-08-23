12分钟法翁成就怎么完成 法翁成就攻略

2021-08-23 15:31:12 来源：互联网 编辑：佚名

12分钟游戏中有一些成就需要玩家多周目才能完成，其中法翁成就不少玩家不知道怎么完成，下面就为大家介绍12分钟法翁成就攻略，一起来看看吧。

12分钟法翁成就攻略

这个成就是跟卧室下方的画有关的。

卧室的画会跟随流程进度而变，共分三个阶段。

调查完所有阶段的画，解锁成就。

如果你是完成了一个结局后自动进入二周目，可能不需要在一个存档内调查所有的画。但如果你想是手动重置了进度，那你就需要重新调查所有的画。这个规则适用于所有跟画有关的成就。

以上就是关于12分钟法翁成就攻略的全部内容，这个成就还是比较好做的，玩家多玩几次就能完成。