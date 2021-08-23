逃离生存系列什么时候发售 游戏发售时间介绍

2021-08-23 15:17:07 来源：互联网 编辑：佚名

逃离生存系列是一款第三人称冒险生存游戏，游戏中玩家扮演一只鼯鼠在野外冒险，不少玩家都对这款游戏非常感兴趣，下面就为大家分享逃离生存系列的发售时间，一起来看看吧。

逃离生存系列发售时间介绍

本作是玩家扮演一只澳洲飞袋鼠在严酷自然中生存下来的一款动作冒险游戏，随着灾难风暴的来临，玩家必须穿越广阔的世界，寻找更安全的地区。

玩家将沉浸在这大自然中，体验惊险刺激的行动和冒险，在一个腐朽的世界利用滑翔机来进行旅程，发现新的秘密。

为了在严酷自然环境中生存下去，敏锐的判断和选择很重要。此外，除了主线故事之外，游戏还包含了隐藏的谜题、支线任务等内容。

游戏PC/PS5/PS4版将于9月28日发售，敬请期待。

以上就是关于逃离生存系列发售时间的全部内容了，对这款游戏感兴趣的玩家可以将游戏放到购物车中以防止错过。