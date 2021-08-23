天神镇物语8月21号更新了什么内容 0.4.2更新内容分享

2021-08-23 14:47:08 来源：互联网 编辑：佚名

天神镇物语近期进行了一次重大更新，这次更新游戏中添加了很多内容，不少玩家不知道游戏更新了什么，下面就为大家介绍天神镇物语0.4.2更新内容，一起来看看吧。

天神镇物语8月21号更新内容分享

新增玩法及功能

增加灾祸系统及劫运坛商店：成功应对灾祸后可以获得相应的点数，以在商店中兑换新的奇观、科技、摆件等。

奇观系统重做，每个奇观都会有全新的效果和进阶效果、进阶科技。

增加了天神林场、伙房、饭馆等功能性建筑。

新增2个神灵。

新增4个奇观——剑冢、紫禁城、黄鹤楼、天坛。

增加一些异国建筑和摆件。

增加了一批植物外观的摆件。

增加了在角色面板使用神力卡牌的功能。

增加了在建筑上调整职位的功能。

优化及BUG修复

优化了所有建筑的模型面数，改善了游戏帧数表现。

调整了地图生成规则，增加了大量陆地面积。

城门城墙挡不住怪物的BUG，新增了一个大型城门。

修复了怪物偶尔会卡住不动的BUG。

后期部分治安需求不生效的BUG。

摆件移除后数值不对的BUG。

箭塔自动回血科技不生效的BUG。

修复了部分小人有概率不结婚的BUG。

解决了一个后期兽巢刷怪导致卡顿的BUG。

以上就是关于天神镇物语8月21号更新的全部内容，可以看到这次更新的内容还是非常多的，新加入了大量新内容，包含奇观重做，新的神仙以及摆件等。