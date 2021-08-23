米德加德部落生存100天成就这么达成 生存100天方法介绍

2021-08-23 14:35:27 来源：互联网 编辑：佚名

米德加德部落游戏中有不少成就，其中有个生存100天成就比较难以完成，不少玩家都没解锁这个成就，下面就为大家介绍米德加德部落生存100天成就完成方法，一起来看看吧。

米德加德部落生存100天成就攻略

基本上要注意的就是难度都调最低、地图开最大、巨人到门口再杀，除此之外最需要的大概就是耐心了吧。

打巨人以外的任何怪都是割草，所以只要武器做好(火属用槌子、冰属用斧头、光暗属用剑、无聊的话也可做无属性芬里尔之牙)

三个城门、六座箭塔、农场伐木场采石场都盖好，基本上剩下的大部分时间只要挂机就好。

生存模式原则上是20天一个循环，第10到15天之间(大概)的黑夜比较长，之后才会慢慢回归成白天长黑夜短，所以就这几天跟血月日顾一下就好。

巨人一出生就去找他麻烦把她打到 2000 血以内，城门坏了就补一下(但除非血月都挂机不然城门不太会爆)，其他时间挂着也不会怎样。

在等待载入中的期间应该是在建构存档前的世界，但在这段等待的期间世界里的时间应该是照常在运作的，因此建议大家最好是挑在血月隔天而且巨人刚被杀完的时候，才能确保不会因为过长的载入时间树就被冲爆了，然后就是生存模式虽然地图很大但一样有商人，靠着源源不绝的战争物资可以顺便去解消费 100000 灵魂的成就。

到后期真的都在挂机，开始挑战一些很智障的事情，用拳头爆打巨人之类的 LUL(前两只还被满装秒杀所以这着打很龟)

以上就是关于米德加德部落生存100天成就攻略的全部内容，想要顺利生存到一百天并不容易，玩家需要长时间进行游戏。