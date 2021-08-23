人类Humankind奥尔梅克怎么玩 奥尔梅克文明玩法分享

2021-08-23 14:27:33 来源：互联网 编辑：佚名

人类Humankind游戏中有各具特色的文明供玩家使用，有些文明在军事和发展上有一定的优势，下面就为大家分享人类Humankind奥尔梅克文明的玩法，一起来看看吧。

人类Humankind奥尔梅克文明玩法分享

文明评价：

奥尔梅克拥有很强的影响力产出，这在早期是非常有用的。

投枪手在利用地形防御方面非常出色，可以让奥尔梅克文化在早期更快的扩展。

整体上讲奥尔梅克属于不错的文化，并不顶尖，但是也值得一用。

奥尔梅克人懂得利用沿海水域与内陆湖泊周围的丰饶土地，他们借着此等大自然的恩惠打造出了惊人的城市建筑群，那里遍地装点着纪念碑与仪式场所。

奥尔梅克文化从公元前1200年至公元前500年在中美洲地区蔓延开来，同时也为之后的萨巴特克、玛雅以及阿兹特克文明留下了丰富的遗产。

本质特性：美学主义者

文化冲击：美学主义者文化获得相应选项，可以通过支付金钱，令一块领土彻底被其文化影响力覆盖，以此获得影响力。

大家风范：无论实际的意识形态到底是什么，美学主义者文化与每一方之间的意识形态接近性将永远视为达到最大，这将使外交变得更加容易。

传承特性：自然和谐

对领土+1影响力

象征性单位：投枪手

属性：战斗力19、移动点数4、攻击范围3

【远程单位】远程战斗单位，抵御近战攻击时，战斗力会遭受减益;【伏击者】在森林地块时稍强。

象征性区域：奥尔梅克头像

这些头像数倍于人类身高，为面前的每个灵魂灌注坚定信念。

效果：影响力+1、食物+3、安定度-10、每毗邻一块农民区影响+1力、对城市或前哨站农民栏位+1。

以上就是关于人类Humankind奥尔梅克玩法的全部内容，希望能帮到大家。