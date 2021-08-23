九十六号公路有哪些角色 全部npc介绍

2021-08-23 14:11:37 来源：互联网 编辑：佚名

九十六号公路是一款冒险游戏，冒险游戏中一定不能缺少各种npc，下面就为大家分享九十六号公路游戏中所有npc一览，一起来看看吧。

九十六号公路全npc介绍

第一位：约翰

他是一名卡车司机，有一些恋爱上的烦恼，是个个性很可爱的熟男，不过NPC都不会跟玩家恋爱的。

第二位：佐依

是叛逆的翘家美少女，第一次见到他的时候，带着一个长号的乐器，会对玩家说：我叫你吹。

阿!!!朋友再见~~这首曲子。

第三位：是女警官芬尼

因为她只是个小警官，所以常常会接到一些不喜欢做的命令。

第四位：艾力克斯

是天才骇客少年，14岁小小年纪就会自己做游戏，还离家出走也不会饿死，真的挺厉害的，游戏中，他会经常展现他各种的骇客能力。

第五位是桑亚Sonya

是一位GNN新闻的特派记者，Sonya镜头前跟镜头后，根本是完全两个不同的人，那大家会常常在游戏中看到他，上新闻报导，可以说是镜头最多的角色。

第六位是的杰罗德

性情阴暗，容易生气，上了他的车，你各位请小心，别让他生气。

第七和第八位：米齐&史坦

他们平常都穿SM的服装看起来非常的疯巅，不过有他们在，我觉得游戏特别有趣，也许疯疯癫癫的人就是好玩。

这样子总共应该算8这角色才对，不过最后两个是都一直在一起的，这8个人的故事都互相有关联，不过要玩到后面你才会知道。

以上就是关于九十六号公路全角色的所用内容，希望能对刚接触游戏的玩家有一个大致的了解。