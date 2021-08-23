神佑释放采集任务怎么打 采集任务打法介绍

2021-08-23 14:01:21 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中有不少怪物和boss，打法也有很多种，下面就为大家分享采集任务的打法，感兴趣的玩家一起来看看吧。

神佑释放采集任务打法介绍

采集的时候一定遇过这种愤怒怪物，一开始觉得带生活神佑还要打这个真的很反智。

但其实只要先打一下然后直接狂奔，拉到一定距离，拉的时候一定要保持足够的社交距离，如果靠太近他们就会一直跟着你或是走回去，等到怪物走到脱战范围后就会直接暴毙。

适用除了花精灵以外的愤怒怪物，花精灵就打一下等时间到他就会自己挂掉。

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