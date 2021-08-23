人类Humankind迈锡尼怎么玩 迈锡尼文明有什么特点

2021-08-23 13:51:32 来源：互联网 编辑：佚名

人类Humankind游戏中有许多文明国家，不同的文明有不同的特点，其中迈锡尼文明不少玩家不了解怎么玩，下面就为大家介绍一下人类Humankind迈锡尼的特点，一起来看看吧。

人类Humankind迈锡尼玩法和特点

迈锡尼对于喜欢早期战争的玩家来说非常实用，能够在早期就进行开疆拓土并能够很快稳固。

其传承特性也有利于后续爆兵，不过本作实际上并不是一款适合爆兵的游戏，这导致迈锡尼稍稍有些尴尬。

总的来说，还是瑕不掩瑜，仍旧是不错的战斗文化。

本性特质：军国主义者

传承特质：残酷教养：-20%单位工业花费，对城市或前哨+25创建单位的经验。

象征性单位：普罗马崔伊。

象征性区域：巨石堡垒：+20区域防御工事，+3工业，+15安定度，+3处于区域或相邻区域的单位在战斗中的战斗力。

以上就是关于人类Humankind迈锡尼玩法特点的全部内容，这个国家个人角色比较适合新手，各位玩家可以是用自己喜欢的文明进行游戏。