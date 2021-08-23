12分钟懦夫成就怎么做 懦夫成就怎么解锁

2021-08-23 13:44:31 来源：互联网 编辑：佚名

12分钟游戏中有些成就供玩家解锁，其中懦夫成就不少玩家不知道怎么做，下面就为大家介绍12分钟懦夫成就的达成方式，一起来看看吧。

12分钟懦夫成就达成方法

首先开灯，然后拿门口的马克杯装水，女主出来后，进卫生间关门，钥匙开通风口拿怀表，拿安眠药放杯子里。

然后出卫生间，把放有安眠药的杯子给女主，然后进卧室开灯关灯。

躲进百叶窗里拿手机，等光头进来被电倒，只拿一个手铐，拷上光头。

在他醒后，对他说"我是无辜的"，之后的对话选择"照他说的做"，"知道表在哪"。

出门坐沙发上，对话选择"给他手机"，"妻子自杀"，光头走后进卧室，开启下一轮回就可以解锁懦夫成就了。

以上就是关于12分钟懦夫成就的全部内容，想要解锁的玩家可以参考以上的攻略来完成。