英雄联盟11.16中单皇子怎么玩 11.16中单皇子玩法介绍

2021-08-23 11:08:36 来源：互联网 编辑：佚名

英雄联盟11.16加强了不少英雄，其中皇子也成功加强了，不仅回到打野位置在中单也有一席之地，下面就为大家介绍英雄联盟11.16中单皇子的玩法，一起来看看吧。

英雄联盟11.16中单皇子玩法介绍

技能加点



推荐主Q副E有大点大。Q技能是我们主要的输出技能，释放技能皇子延伸长枪对直线敌人造成伤害，且对敌人造成一定的穿甲效果。E技能则是我们的功能技能，皇子释放旗子对小范围敌方目标造成伤害，且提升旗子周边友军的攻击速度，此技能可配合Q技能进行直线位移，且击飞直线的敌方目标。

符文推荐

推荐主系精密副系主宰，小符文攻速，自适应，护甲。

主系方面主打持续输出，征服者配合我们的普攻和技能叠加触发提供自适应和攻击回复，凯旋随着击杀或参与击杀回复我们一定的生命值，欢欣随着击杀永久提升我们的攻击速度，致命一击提升对残血敌人的伤害保证稳定击杀。

副系方面主打功能，猛然冲击突进可收益一定的穿甲效果，无情猎手随着击杀或参与击杀永久提升我们非战斗状态移动速度。

出装推荐

目前皇子主流出装思路渴血、血手、复活甲/反甲。

皇子目前依旧主打半肉路线，渴血是必备选择，除了攻击和生命值等属性加成外，渴血可以配合皇子的切入提供一定的回复收益，提升皇子的持续作战表现。

血手则提供生命值加成，且生命值过低时提供护盾保护，核心思路和渴血一样，两者配合进一步提升皇子切入后的自保能力。最后一件装备根据战况合理选择，例如敌方回复英雄较多，则反甲是不错的选择，或团队依赖我们的切入开团，则选择复活甲。最后或考虑提升我们自身输出，则选择黑切。

后续出装依旧是追坦装，鞋子方面布甲鞋/魔抗鞋。

皇子玩法

皇子是一个节奏型英雄，中单皇子不仅有着出色的清兵推线能力，同时也有着不俗的小规模对拼及Gank能力，基础的对线思路就是清兵推线，配合W技能抵消敌人伤害同时，兼并EQ连招突脸进行消耗。清兵完成的皇子，要积极帮助队友建立优势，或入侵野区或配合打野进行Gank等。团战的皇子任务就是开团，这里开团手段有EQR，或者R闪EQ拉出等等，主要的目的就是限制控制敌人，为友军的切入输出创造空间，最后助力友军进行收割即可。

以上就是关于英雄联盟11.16中单皇子玩法的全部内容，以皇子为主要英雄的玩家可以参考以上的玩法进行游戏。