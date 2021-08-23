暗黑地牢开局造什么建筑 开局建筑怎么造

2021-08-23 10:53:44 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑地牢是一款黑暗风格的冒险闯关游戏，游戏中能够建造各种建筑供玩家培养角色，下面就为大家分享暗黑地牢开局建筑的建造指南，一起来看看吧。

暗黑地牢开局建筑建造指南

首先要出的建筑是疗养院，工会，铁匠铺

工会和铁匠铺先点出一级导师，一级武器，一级甲。

然后全力点减价升级，直到减价还差两级满级。

然后把导师，武器护甲等级跟上。

疗养院优先点怪癖治疗费用，点满以后点病房数量，直到怪癖室有两个。

减压建筑，在祖产不紧张的时候，可以选一个项目主点(建议选教堂的项目，比如冥想室)，点出两个房间，就可以不用再升了。

生存大师，可以点出两级。

以上就是关于暗黑地牢开局建筑的全部内容，开局建筑的选择非常重要，玩家可以按照自己的需求来进行。