我的世界迷之炖菜怎么做 迷之炖菜配方是什么

2021-08-23 10:47:33 来源：互联网 编辑：佚名

我的世界游戏中有不少食谱，其中迷之炖菜这个食谱比较特殊，不少玩家不知道配方是什么，下面就为大家介绍我的世界迷之炖菜的制作方法，一起来看看吧。

我的世界迷之炖菜配方介绍

游戏中的迷之炖菜有4种获得方法，分别为：合成，交易，沉船宝箱和棕色哞菇。

合成方法

红蘑菇+棕色蘑菇+碗+任意花朵。

交易

专家级别的农民村民总会以1个绿宝石的价格出售1或2个迷之炖菜。

沉船

沉船有54.3%的概率会出迷之炖菜。

棕色哞菇

给棕色哞菇喂食花后，再对棕色哞菇使用碗可以获得对应状态效果的迷之炖菜。

炖菜功能

一碗迷之炖菜能恢复6鸡腿和7.2饱和度，并且给予一小段时间的状态效果。食用后获得的效果取决于使用哪种花来合成。

花朵效果

绒球葱——防火4s

蓝花美耳草——失明8s

兰花，蒲公英——饱和0.35s

矢车菊——跳跃提升6s

铃兰——中毒12s

滨菊——生命恢复8s

虞美人——夜视5s

郁金香——虚弱9s

凋零玫瑰——凋零8s

以上就是关于我的世界迷之炖菜制作方法的全部内容，希望能帮到大家。