人类humankind伊真火山有什么效果 伊真火山效果介绍

九十六号公路游戏中有隐藏宝藏，在游戏的第七章中会得到线索，不少玩家不知道宝藏的位置，下面就为大家介绍九十六号公路神秘宝藏的位置，一起来看看吧。九十六号公路神秘宝藏位置介绍加油站的隐藏任务，油桶里有这样的线索，油桶旁有黄色的牌子。黄色的标记出发，走向自然的领地在绿色箱子附近，7楼。往树那个方向走10步

2021-08-21 | 0