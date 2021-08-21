荒野大镖客28月20日更新了什么任务 8月20日任务更新攻略

荒野大镖客2游戏中会不断更新一些任务，不少玩家不知道在8月20日任务更新了什么，下面就为大家介绍荒野大镖客28月20日更新任务攻略，一起来看看吧。
常规任务：
在决战中近战杀死的玩家：
快速加入一次占领、枪战等系列赛用近战武器刀、斧等杀死3次敌人即可。
已完成猎鸟比赛：
与好友组队，队长开启团队对抗里的猎鸟比赛完成一次即可。
罗兹下面的湖的岛上打猎螃蟹，背包里分解下，烹饪1次，记得添加调料即可。
已出售的动物爪：
打猎狮子、熊、獾等动物剥皮可获得，出售一次即可。
乘坐火车旅行距离：
找火车上去行驶一段距离即可。
收集西部蟾蜍：
拉格拉斯沼泽地打2只即可。
已踩踏的非玩家敌人：
骑马踩踏5次敌人npc，也可以绑起来再骑马踩踏即可。
赏金猎人：
已完成的困难($$$)或传说悬赏任务：
做一次三星或者传说的悬赏任务即可。
根据西伊丽莎白海报捕获的通缉犯：
在草莓镇、黑水镇等做悬赏任务抓获2个目标即可。
已完成的玩家赏金任务：
把自己的赏金刷上去几块钱,和好友互相抓对方一次即可。
商贩：
已从交易中赚取的金钱：
出或者蹭一次远程货物即可。
已捐赠致命的食肉动物尸体或毛皮：
打猎狮子、鳄鱼等捐赠3次即可。
已完成的补给任务：
营地补给任务完成2次即可。
已找到的古董酒：
找到3瓶即可。
已找到的塔罗牌：
找到3张即可。
已找到的遗失珠宝：
找到3个即可。
私酒贩：
任务期间私酒马车行驶的距离：
出售私酒驾驶马车行驶够距离即可。
已向买方出售了偏好类型的私酒：
出售或者蹭2次私酒即可。
已制作剧毒私酒：
制作2次即可。
博物学家：
已使用信息素寻找一只传说动物：
遇到传说动物提示的时候使用2次找到传说动物即可。
已向哈莉特出售动物样本：
出售5个动物样本即可。
已制作或使用融入补剂：
直接使用2次即可。
今日夫人的位置：
在大地之心上面老兵湖左侧的那里。
以上就是关于荒野大镖客28月20日更新任务攻略的内部内容，这些任务不难，建议玩家尽量去完成。
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