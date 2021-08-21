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荒野大镖客28月20日更新了什么任务 8月20日任务更新攻略

2021-08-23 10:39:34来源：互联网编辑：佚名

荒野大镖客2游戏中会不断更新一些任务，不少玩家不知道在8月20日任务更新了什么，下面就为大家介绍荒野大镖客28月20日更新任务攻略，一起来看看吧。

荒野大镖客28月20日更新任务攻略介绍

QQ截图20210823103542.png

常规任务：

在决战中近战杀死的玩家：

快速加入一次占领、枪战等系列赛用近战武器刀、斧等杀死3次敌人即可。

已完成猎鸟比赛

与好友组队，队长开启团队对抗里的猎鸟比赛完成一次即可。

烹饪调味的甲壳动物肉：

罗兹下面的湖的岛上打猎螃蟹，背包里分解下，烹饪1次，记得添加调料即可。

已出售的动物爪：

打猎狮子、熊、獾等动物剥皮可获得，出售一次即可。

乘坐火车旅行距离：

找火车上去行驶一段距离即可。

收集西部蟾蜍：

拉格拉斯沼泽地打2只即可。

QQ截图20210823103549.png

已踩踏的非玩家敌人：

骑马踩踏5次敌人npc，也可以绑起来再骑马踩踏即可。

赏金猎人

已完成的困难($$$)或传说悬赏任务：

做一次三星或者传说的悬赏任务即可。

根据西伊丽莎白海报捕获的通缉犯：

在草莓镇、黑水镇等做悬赏任务抓获2个目标即可。

已完成的玩家赏金任务：

把自己的赏金刷上去几块钱,和好友互相抓对方一次即可。

商贩：

已从交易中赚取的金钱：

出或者蹭一次远程货物即可。

已捐赠致命的食肉动物尸体或毛皮：

打猎狮子、鳄鱼等捐赠3次即可。

已完成的补给任务：

营地补给任务完成2次即可。

已找到的古董酒：

找到3瓶即可。

已找到的塔罗牌：

找到3张即可。

已找到的遗失珠宝：

找到3个即可。

私酒贩：

任务期间私酒马车行驶的距离：

出售私酒驾驶马车行驶够距离即可。

已向买方出售了偏好类型的私酒：

出售或者蹭2次私酒即可。

QQ截图20210823103555.png

已制作剧毒私酒：

制作2次即可。

博物学家：

已使用信息素寻找一只传说动物：

遇到传说动物提示的时候使用2次找到传说动物即可。

已向哈莉特出售动物样本：

出售5个动物样本即可。

已制作或使用融入补剂：

直接使用2次即可。

今日夫人的位置：

在大地之心上面老兵湖左侧的那里。

以上就是关于荒野大镖客28月20日更新任务攻略的内部内容，这些任务不难，建议玩家尽量去完成。

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