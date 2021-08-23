人类怎么合并城市 合并城市方法介绍

2021-08-23 10:34:21 来源：互联网 编辑：佚名

人类游戏中合并城市是非常重要的一个方法，不少玩家不知道怎么合并，下面就为大家介绍人类合并城市的方法，一起来看看吧。

人类合并城市方法介绍

军事建筑学，不一定要用影响力，国策私有土地制可以改成用钱，大城市的话城市建筑只要盖一次，就能全区域通用。

多城的话每个城都要盖一次，当然多城可以搞特化，有的文明能力鼓励多城，有的鼓励大城，加成看城市领土数的，要看你的规划。

如果地图够大资源不缺，前期影响力最重要，因为可以拍哨站圈地。

这里要注意交战城市不能生产，有时候生产兵有兵挡住了路也不能生产出来，得移一下兵。

以上就是关于人类怎么合并城市的全部内容，合并城市能将资源集合在一块，是一种能够扩张领土的重要手段。