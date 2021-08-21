侠客风云传天王线怎么进 天王线进入方法介绍

侠客风云传天王线是游戏中的一个dlc，不少玩家不知道天王线怎么进，要什么条件，下面就为大家介绍侠客风云传天王线的触发方法，一起来看看吧。
1.到杭州的时候琴棋书画40。
2.攻略了风吹雪。
第二年4月初闲逛城镇触发高利贷事件，选择喝茶—直言—再想想。
第二年8月底闲逛城镇，选择答应，然后去酒馆触发风吹雪谈酒。
第三年2月底闲逛城镇，触发佳丽大会。
第三年4月底闲逛湖畔触发百花秘闻。
第三年6月底闲逛忘忧谷，触发百花楼的由来;第三年8月底闲逛森林，救风吹雪。
第三年10月底闲逛逍遥谷触发采花贼事件，选择认同观点;然后闲逛茶馆触发刺杀事件，救下风吹雪。
紧接着闲逛森林触发风吹雪叛逃，救下之后，雪妹攻略成功。
3.必须去杭州并见到香儿
重点是触发采花贼时间之前，不要触发帮小李子私奔的剧情，不然雪妹线直接断。
另外天龙内讧选择帮香儿，这些都做到了第四年8月会有香儿求助的剧情，选择帮，就是天王线了。
以上就是关于侠客风云传天王线进入方法的全部内容，不知道怎么进入的玩家可以参考以上的流程。
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