人类Humankind基础设施有哪些 全基础设施一览

2021-08-23 10:26:44 来源：互联网 编辑：佚名

人类Humankind游戏中有不少基础设施，能在开局为玩家提供不少资源，下面就为大家介绍人类Humankind全基础设施一览，感兴趣的玩家一起来看看吧。

人类Humankind全基础设施一览

伐木场

从附近森林里砍伐而来的大大小小的原木，将运送到伐木场砍断，然后储藏起来，最后根据不同需求变成柴火，或是成为各种建筑的构造材料。

效果：对森林+1工业，对林地+1工业。

花费：200工业值。

公共喷泉

喷泉由从地下水引流而成，作为饮用水和洗澡水，它让汗流浃背的农民们尤为受用。

效果：+15安定度

花费：240工业值

兵营

将城市的士兵安置在一处也许会引起腐败现象，但能提高训练效率，降低军费。

花费：285工业值

抄记所

抄写员除了需要将要事记录在案，也对知识的保护和行政管理工作起着不可或缺的作用。

效果：

1.+1科研/研究人员

2.+2研究人员栏位

花费：285工业值

栅栏

栅栏是用木桩构筑成的围墙，可以为早期时代的定居点提供防御，抵御入侵者。

效果：+15防御工事

花费：200工业值

洪水灌溉

一种为农作物浇水并恢复土壤肥力的方法。与河流相邻的耕地地块周围都设有堤坝，以在发洪水时挡住水流并蓄水。

效果：对河流+2食物

花费：240工业值

渔场

像造船厂、织网厂和制线厂这类分布在港口周围的原始工业设施，可以为沿海水域的小型渔船捕鱼业提供支援。

效果：对港口+3食物

花费：240工业值

畜圈

附近牧场牲畜的容身之处，能够大大降低疫病、遭到掠食者捕食的概率，提高肉和奶的产量。

效果：

1.每一处马匹+5食物

2.每毗邻一块农民区，则对相应农民区+1食物

3.对农民区+1食物

花费：200工业值

瞭望塔

瞭望塔耸立在城市的高处，在增加视野的同时也能更妥善地调度附近的士兵。

效果：

对要塞+2视野范围

对主广场+2视野范围

花费：200工业值

粮仓

用来存放经脱粒的谷物的仓库，可以防止啮齿动物和昆虫的侵害。

效果：

1.+2食物/农民

2.+1农民栏位

花费：200工业值

采石场

采石场可在现场源源不断地供应石料，它能够将奇形怪状的原石加工成石板和石块。

效果：

1.对山地+1工业

2.对石地+1工业

3.对岩地+1工业

花费：240工业值

锻炉

聚落的工业核心很快就会在冒着黑烟的铁匠铺周围成形，其重要性可见一斑。

效果：

1.每一处铜矿+5工业

2.每毗邻一块制造区，则对相应制造区+1工业

3.对制造区+1工业

花费：240工业值

食品市场

热闹的市场充斥着牲畜的叫声，水果的透亮，以及鱼腥味。这里不仅让人感官颇受刺激，也是一个赚取收入的场所。

效果：

1.每毗邻一块市场区，则对相应市场区+1金钱

2.对市场区+2金钱

花费：285工业值

鱼贩

帆船的问世使得渔获量大增，专门的水产商人出现了。

效果：对港口+3金钱

花费：285工业值

陶器作坊

陶瓷的诞生给早期工业带来了新的可能性，借助它们，货物就更容易储存和运输。

效果：对主广场+4影响力

花费：50工业值

以上就是关于人类Humankind基础设施的全部内容，基础设施在开局非常重要，玩家需要合理安排建造。