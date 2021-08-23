空洞骑士维修虫是什么 维修虫在哪

2021-08-23 10:02:05 来源：互联网 编辑：佚名

空洞骑士游戏中维修虫是非常少见的一种虫子，他没有攻击性，看到玩家接近就会飞走，不少玩家不知道维修虫有什么用，下面就为大家介绍空洞骑士维修虫的作用和位置，一起来看看吧。

空洞骑士维修虫的作用和位置

下井后十字路口那里有一个路牌，路牌打碎后上井再下井有小概率刷出维修虫。

但是就算刷到了她也会快速飞远，要收集图鉴的话需要把她杀死，当然要杀掉的话就需要打碎路牌然后上井，在井口处用下砸反复刷。

虫子没被杀死的时候每次打碎路牌上井再下井路牌就会修复，当然如果杀死了路牌就永远修不好了。

杀死维修虫后有个小彩蛋，在救骨钉大师的房子旁边那个房子的门就会打开。这里是维修虫的家。里面可以看到维修虫的日记。

以上就是关于空洞骑士维修虫的全部内容，维修虫是非常稀有的，看到的玩家不要错过。