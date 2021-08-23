人类humankind文化有什么用 文化作用介绍

2021-08-23 09:58:25 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中文化是每个文明的一中特殊能力，这个技能是需要玩家主动释放的，下面就为大家介绍人类humankind文化的作用，一起来看看吧。

人类humankind文化作用介绍

每个文化都有特殊能力，回合结束不会强制你使用，所以很容易忽视。

美学是花钱增加文化是个旗子图标，扩张是可以不宣战拿前哨站，其他还没玩到。

像科研类的就可以把一个城市锤子金币变成科研，建造类的就是一个城市金币科研变成锤子。

每个时代的特色能力和特色兵种可以传承，但特色建筑换时代就没了，所以换时代之前特色建筑尽快造好。

换时代时候可以选相同文化，下面有个超越文化，没看教程的小伙伴可能不知道。

以上就是关于人类humankind文化作用的全部内容，这个技能还是非常有用的，希望能帮助大家。