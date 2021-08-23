人类城市数量限制怎么办 城市数量限制解决方法

2021-08-23 09:53:57 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中城市只要到达一定数量就会有限制，不少玩家不知道怎么解决，下面就为大家介绍人类humankind城市数量限制的解决方法，一起来看看吧。

人类城市数量限制解决方法

城市有数量限制，在右上角 ，不要超城市，会有buff，多余的城可以吸收，前哨站也可以，花影响力，城旁边有个回形针的按钮。

收城市要到中期点了科技，有个科技叫军事建筑，可以兼并城市，需要高昂的紫星星。

不过要是超了也别太害怕，超一个完全没问题，才-10。

超俩就-120了，城市太多也可以选择压榨人口，强制造奇观，出兵后解放。

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