空洞骑士真菌荒地怎么过 真菌荒地打法介绍

2021-08-23 09:49:36 来源：互联网 编辑：佚名

空洞骑士游戏中真菌荒地这关比较难打，不少玩家在这关卡住了，下面就为大家介绍空洞骑士真菌荒地发打法，一起来看看吧。

空洞骑士真菌荒地打法介绍

离开乌恩之湖坐鹿角虫回到十字路，就会来到真菌荒地。

这个地图的难度一般，但是我们拿取爬墙神器螳螂爪的地方。

真菌荒地在遗忘十字路第一个温泉的左下角，我们需要冲刺才能跳过去，另外真菌荒地入口还有一个图鉴，不过需要下砸才能解锁。

下去的时候要小心毒沼，如果踩空的话就亏大了，一堆虫子尸体的椅子那里有个npc，给他一些吉欧能买东西，而且都是死一次就坏的还要修复，不过这对钢魂很有用。

休息后往下的左边走，会到一个庭院，里面有俩大蘑菇。

这俩只大蘑菇只会俩招，拜年和吐痰，你可以先近身一只等他拜年时打另一种只，他拜完年第一招绝对是吐痰打完后会得到一个护符槽和大量的钱。

然后往左走能找到驿站，但是到不了螳螂村，那里是锁住的，你只有向右走才是正路。

而右路你会碰见一个非常烦的小怪爆炸蘑菇，它会射出一个会爆炸跟踪的孢子，对大范围造成2点伤害，萌新见到这一定要小心，毕竟这蘑菇血还不能几刀毙了。

之后我们在走路时，会碰见一个从地里钻出来的npc，看起来很高大，然后前面就是螳螂村了。

往前走我们会看见一堆紫色的蘑菇，那个就是跳板，击打它可以让我们跳起来。

配合冲刺我们跳到下面，会看见大黄蜂在一个牌子后面，当我们过去时她会马上离开。而且那地方现在也过不去，所以我们不管她，向左走。

之后在下去的时候，碰见气球就不要向下了，下面是螳螂村，不要轻易去螳螂村先去把地图和驿站开了也不迟。

进去后，可以看见几个弹跳蘑菇和小气球，这里上面有一个面具碎片，上去的时候记得存一发冲击波。

然后我们就会看到一个拉杆，拉杆拉了我们就离王后驿站不远了。

不一会你就能看见地图商，买了地图后我们继续上路。

到了上面我们向右绕一段路来到气球上方，往上走有一个圣朝印章(450)前期450钱也算多了。

最后来到驿站休息一会，买好物资准备清剿螳螂村。

注意打螳螂村建议去十字路苍蝇母旁边的护符商人买修长护符，这对你打飞天的螳螂很有帮助，将自己血量升一格提高容错率如果你是法师流建议买一个萨满之石。

以上就是关于空洞骑士真菌荒地过关方法的全部内容，打不过的玩家请参考以上的内容进行攻略。