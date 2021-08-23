人类humankind专家有什么用 专家作用介绍

2021-08-23 09:44:42 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中有不少能为玩家工作的人，其中游戏中专家是非常重要的，不少玩家不知道专家的作用， 下面就为大家介绍人类humankind专家的作用，一起来看看吧。

人类humankind专家作用介绍

城市的产出有很大一部分依赖于专家，每个专家能够提供对应的基本产出。

而区域、基础设施乃至国家政策都会影响专家的槽位及产出。

你可以手动调度专家。当然，你也可以让你的总督替你这么做。

你只需要设定城市的侧重，界面右下角，城市便会自动分配专家到合适的岗位上去。

所有城市默认都会选择均衡政策。

以上就是关于人类专家作用的全部内容，专家的作用是非常大的，玩家需要合理安排进行布置。