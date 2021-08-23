永劫无间万刃轮在什么位置 万刃轮获取方法

2021-08-23 09:41:49 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中万刃轮是一把非常强力的武器，不过这把武器只能通过空投获取，不少玩家不知道这把武器怎么怎么拿，下面就为大家介绍一下永劫无间万刃轮的获取方式，一起来看看吧。

永劫无间万刃轮获取方式

万刃轮在热更新之后，仅有金色品质万刃轮会出现在游戏中，获得方法为飓风客(空投)中随机刷出，也就是第三轮空投及以后才会出现。

玩家看到飓风客要出现的消息之后可以去考虑追一下万刃轮。

万刃轮武器介绍

一旦将真气灌注到万刃轮中完成蓄力，便能以蓝色霸体之势发动持续攻击，且无法被对手振刀。

以上就是关于永劫无间万刃轮获取方法的全部内容，希望能帮到大家。